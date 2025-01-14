Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç. idaresindeki 01 AKA 018 otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik ilçesi yakınlarında Musa A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken içerisindekiler araçlarda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları, bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan Ramazan Ç., Çiğdem Ç., Ahmet Ç., Didem Ç., Ertuğrul Ç., Yusuf Ç., Ceylan Ç., Elanur Ç., Musa A., Ramazan D., Mehmet E. ve Recep A. yaralandı. Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : PHA