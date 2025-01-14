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Şanlıurfa’da otomobil ile at arabası çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile at arabası çarpıştı: 3 yaralı

Kazada yaralanan Ramazan Ç., Çiğdem Ç., Ahmet Ç., Didem Ç., Ertuğrul Ç., Yusuf Ç., Ceylan Ç., Elanur Ç., Musa A., Ramazan D., Mehmet E. ve Recep A. yaralandı. Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları, bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç. idaresindeki 01 AKA 018 otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik ilçesi yakınlarında Musa A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobille çarpıştı.

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