SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Elbeyli, hasta ve hasta yakınlarının beklentileri doğrultusunda kurdukları onkoloji merkezinin hizmete alındığını söyledi. Kanserin günümüzde en önemli sağlık sorunların biri olduğunu belirten Prof. Dr. Elbeyli, “Özellikle kanser tanısı aldıktan sonra gerek hasta gerekse hasta yakınlarına süreci konforlu ve günümüz şartlarındaki en gelişmiş tanı ve tedavi imkanlarıyla sunmak açısından onkoloji merkezimiz çok önemli işlev üstlenecektir” dedi.

Tanıdan başlayarak tedavinin her aşamasını planlayıp yürüttükleri merkezde hasta odaklı hizmet sunumu için birbirinden değerli onkoloji uzmanı, patoloji uzmanı, onkolojik cerrahi uzmanı, onkoloji hemşiresi, diyetisyeni, fizyoterapisti, psikoloğu ve destek hizmetlerden oluşan büyük bir ekiple süreci yönettiklerini kaydeden Prof. Dr. Elbeyli, şöyle devam etti:

“Onkoloji Merkezimiz multidisipliner bir yapıda kanser tedavisinde daha kapsamlı hizmet sunumu gerçekleştirerek cerrahi ve dahili bölümlerle birlikte Patoloji ve Merkez Laboratuvarı iş birliği içerisinde hizmet vermektedir. Hastalarımızın randevuları, cerrahi ve onkolojik tedavi planlamaları hekimlerimizin ortak kararları, gerektiğinde bir arada değerlendirmeleri sağlanarak bir merkezden yürütülmektedir. Koordinatörlerimiz hastalarımızla iletişim kolaylığını sağlayarak, her konuda destek vermeye hazır ve yanlarında olduğunu hissettirmektedir. Hastalarımızın her türlü onkolojik veya tıbbi diğer sorunlarının merkezimizin koordinatörlüğünde kısa sürede çözüme ulaştırılması planlanmaktadır. Hedefimiz hastalarımızı onları yormadan sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktır. Onkoloji merkezimiz içinde yer alan günü birlik tedavi merkezi de her türlü konfor ve ihtiyaç düşünülerek planlanmıştır. Eğitimli ve güler yüzlü ekip anlayışı ile hizmet verilecek bir aile ortamı yaratılmaya çalıştık. Onkolojik cerrahi prosedürleri yanında ağrı yönetimi, psikososyal destek hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, beslenme desteği odaklı hizmetlerle fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetleri merkezimizde verilmektedir. Yakın bir zamanda hizmete vermeye başlayacak Radyasyon Onkolojisi Ünitesi ile son teknolojik cihazlarla radyoterapi hizmeti de sunmayı planlıyoruz. Multidisipliner ekip çalışmasıyla hizmet vermeye başlayan merkezimiz, hastalara şifa, Gaziantep’e ve bölgemize hayırlı olsun.”

Kaynak : PHA