Türkiye, dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması olan “Regeneron ISEF 2024”e TÜBİTAK tarafından 14 takımdan oluşturulan Milli Takımı ile katıldı.

ABD’de düzenlenen ve 64 ülkeden bin 343 proje ile katıldığı yarışmada; SANKO Okulları öğrencilerinden Mustafa Ali Şahin, Beyza Nur Ocak ve Naz Fındık, proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları, Robotics and Intelligent Machines alanında “Boyun Hareket Engeli Olan Hastaların Boyun Hareketliliğini Artırmayı Amaçlayan Gözbebeği Hareketi Temelli Destek Aparatı” (Pupil Motion-Based Support Device That Aims To Increase The Neck Mobility of Patients With Neck Movement Disabilities) projesiyle Türkiye’yi temsil etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, TÜBİTAK Milli Takımı içinde öğrencilerinin oluşturduğu takımın da yer almasının gururunu yaşadıklarını belirterek, Gaziantep’ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olma yolunda hız kesmeden ilerlediklerini söyledi.

Asyalı, Öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.



Kaynak : PHA