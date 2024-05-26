İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) AB desteğiyle hayata geçirdiği; Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın hibe desteğiyle inşa edilen Kültür Sanat Merkezinin açılışı öncesinde,

Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç işleri Bölüm Başkanı Alexander

Fricke, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Önce Çocuklar Derneği, Ma Music, Amed Şehir Tiyatrosu ve

Marmara Belediyeler Birliği’nden temsilciler Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret etti.

Ardından Kömür Belde Belediye Başkanı Hasari Talaş’ın da katılımıyla Kültür Sanat Merkezinin kurdelesi kesildi.

“Dayanışma ve destekle adıyaman’ımızı daha çabuk ayağa kaldıracağız”

Açılış konuşmasında Kültür SANAT Merkezinin inşasına destek sunan iş insanları ve STK’lara teşekkürlerini ileten Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle travmaya maruz kalan özellikle çocuk, genç ve kadınların hayata adapte olmaları sürecinde kültür ve sanat etkinliklerinin önemine işaret etti. Başkan Tutdere şunları söyledi:

“Kömür’de Adıyaman’a örnek bir kültür sanat merkezi var. Bu kültür sanat merkezine katkı sunan herkese tüm Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum. Sizin bu dayanışmanız ve bize gösterdiğiniz ilgi, alaka acılarımızı hafifletti. Adıyaman’ımızda gerçekten çok fazla sorunumuz var. Bundan sonraki süreçte Adıyaman’ımızın yaralarını sarmak adına sizin dayanışmanız ve desteğinizle daha çabuk şehrimizi yeniden ayağa kaldırır ve hemşehrilerimize hizmet ederiz.”

“Kültür ve sanat faaliyetleri depremin yaralarını saracak”

“Adıyaman’da, Kömür’de, Türkiye’nin her tarafında farklı bir iklimdeyiz. Bundan sonra birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini bu topraklarda hayata geçireceğiz. Kadınlar, çocuklar ve gençlere dönük her türlü çalışma gelecek nesle miras bırakacağımız eserler bırakmamızı sağlayacaktır. Deprem yaşayan illerde büyük travma yaşayan kadınların, çocukların geleceğe umutla bakması ve travmayı atlatmaları noktasında kültür ve sanat faaliyetlerinin çok etkili olduğuna inanıyorum. Adıyaman merkezde de bu tür merkezlerin hayata geçirilmesi için biz de üzerimize gerekeni yapacağız. Hep beraber Kömür’ü de Adıyaman’ı da hak ettiği yere taşıyacağız.”

Festival eylül ayında

Başkan Tutdere, açılışla birlikte tanıtımı yapılan 1. Adıyaman Kömür Çocuk ve Gençlik Festivali’nin de Eylül ayında geniş bir katılımla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kömür kültür sanat merkezi hakkında

Kömür Kültür Sanat Merkezi; İKSV tarafından, AB Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın hibe desteğiyle ve Önce Çocuklar Derneği, Ma Music Center, Amed Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır Barosu Çocuklar Hakları Komisyonu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Kömür Belde Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildi. Depremden etkilenen bölgede çocukların ve gençlerin nitelikli kültür-sanat etkinliklerine erişimini ve bu alandaki yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlayan proje kapsamında boyama, el sanatları, teknoloji ve tasarım, karikatür ve fotoğrafçılık, müzik, ritim, tiyatro ve oyunculuk eğitimleri verilecek. Ayrıca beldede Eylül ayında ilki yapılacak olan Adıyaman Kömür Çocuk ve Gençlik Festivali de gerçekleştirilecek.



Kaynak : PHA