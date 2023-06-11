Konteyner barınma alanı fırın, yemekhane gibi tüm temel ihtiyaçları Samsunlu hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 60 milyon liralık yardım yapan Samkon yönetimi tarafından 1 yıl daha Samsun konteyner kentte yaşam alanında hizmete devam edilme kararı alındı.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) yönetimi tarafından Adıyaman’daki depremzedelere yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt ile 27. Dönem Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak'ın da katıldığı toplantıya Samsunlu hayırseverler yoğun ilgi gösterirken hayırseverler birlik beraberlik mesajı verdi.

Toplantıda AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Samsunlu hayırseverlere Adıyamanlılar adına teşekkür etti.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Kaya Aşçı Adıyaman’a desteklerinin devam edeceğini belirterek yardımsever Samsunlu Samkon mensuplarına, dernek ve federasyon yöneticilerine teşekkür etti.



Kaynak : PHA