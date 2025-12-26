Gerçekleştirilen ziyarette, deprem sonrası Malatya ve Adıyaman'da yaşanan ekonomik kayıplar, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve yeniden yapılanma sürecinde atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Ziyarette konuşan başkanlar, 6 Şubat depremlerinin bölge ekonomisinde derin izler bıraktığını belirterek, Malatya ve Adıyaman'ın daha hızlı ayağa kalkabilmesi için Odalar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu, Başkan Torunoğlu'na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, deprem sonrası süreçte dayanışma ve ortak hareket etmenin hem ticaretin hem de sanayinin canlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak : PERRE