Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Özel Kalem Müdürü İlhan Aslan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Özaydın’da plaket alan diğer isimler oldu.

ADYÜ’nün organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayının Adıyaman adına önemli kazanımlar sağladığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Turgut, “2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı kapsamında ülkemizin farklı üniversitelerinde çalışan ve sanata yön vermiş olan birbirinden değerli 64 akademisyen farklı branşlarda sanat uzmanları ile uluslararası 11 sanatçı olmak üzere toplamda 75 sanatçı, sanat yazarı, eleştirmen ve küratör önemli çalışmaların altına imza attılar. Katılımcılarımızın Perre Antik Kent’te çağdaş sanat üretimleri, paneller, atölyeler, video gösterimleri, konserler ve sergiler gibi farklı sanat alanlarında üretme ve sanatsal bilgi aktarma çabalarına tanıklık ettik. Üniversite olarak kusursuz bir etkinlik ortaya koymak için çalıştık. Oldukça önemli ve verimli bir çalıştaya ev sahipliği yapmış olmanın gururu içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte üzerine katarak devam etmeyi planlıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.