"Sıcak gelişmeler gazeteciliğin önemini bizlere gösteriyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yayımladığı mesajında,"Değişen ve küçülen dünyamızda gelişen teknoloji ile birlikte haber alma kabiliyeti güçlenirken bu manada her an iç içe ve beraber olduğumuz gazetecilerimiz hayatın her alanında yer almaktadır. Bu manada, bölgemizin ve ülkemizin özellikle son yıllarda yaşadığı sıcak gelişmeler ve hızını hiç kaybetmeden değişen gündem konuları gazetecilik mesleğinin bu manada ne kadar büyük önem arz ettiğini bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajının devamında Aydın, "Zamanın her anı haber peşinde hiçbir zorluktan kaçınmayarak görev yapan gazeteciler, dünyanın en meşakkatli işlerinden biri olan bu değerli mesleğin peşinde azimlerini yitirmeden çalışmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının ‘’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’’nü kutluyor, kendilerine, ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum"şeklinde konuştu.