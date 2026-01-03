İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler için daha önce benimsediği 'satılmaz' tutumunda değişikliğe gittiği öne sürüldü. Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'i kullanarak Arsenal'in savunma oyuncusu William Saliba'yı kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Haberde, Arsenal'in bir süredir Arda Güler'i transfer etmek için Real Madrid'in nabzını yokladığı belirtilirken, Londra temsilcisinin milli futbolcu için 80-90 milyon euro seviyelerine çıkmaya hazır olduğu ve girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Real Madrid'den Takas Formülü

İddialara göre Real Madrid, Arda Güler'in ayrılığına daha önce kesin olarak karşı çıkıyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte Madrid ekibinin Arsenal'e dikkat çeken bir takas teklifini gündeme getirdiği ifade edildi. Buna göre, Arda Güler'in takas paketine dahil edilerek William Saliba'nın transfer edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Haberde yer alan değerlendirmede, Real Madrid'in Saliba'yı kadrosuna katmak adına Arda Güler'den vazgeçmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Arda'nın takım içindeki rolü ve pozisyon rekabetinin de bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Savunma Planlaması Öne Çıktı

Real Madrid'in bu hamlesindeki temel gerekçelerden birinin savunma hattındaki planlama olduğu ifade edildi. Militao'nun tekrarlayan sakatlıkları, Alaba ve Rüdiger'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper bölgesinde yaşanabilecek eksikliklerin, Saliba transferini öncelik haline getirdiği öne sürüldü.

