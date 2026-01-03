Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan ve 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklamalı beyan zorunluluğu getiren düzenlemesi ertelendi.

Edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında hazırlanan düzenleme üzerinde bir süre daha çalışma yapılmasına karar verildi. Bu nedenle tebliğin yürürlük tarihinin ileri bir tarihe bırakıldığı bildirildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi planlanıyordu.

Taslak çalışmaya göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu getirilecek, 2 milyon TL'yi aşan işlemler için 'Nakit İşlem Beyan Formu'nun doldurulması şartı aranacaktı. 20 milyon TL'nin üzerindeki transferlerde ise bu formun detaylı açıklamalar ve işlemi destekleyen dayanak belgelerle birlikte sunulması öngörülüyordu.

Uygulamanın, elektronik transferler, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırarak mali sistemde şeffaflığın güçlendirilmesini hedeflediği ifade edildi.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye ilişkin olarak yeni bir karar alındığı, uygulamaya geçiş öncesinde teknik ve idari çalışmaların sürdürüleceği ve bu nedenle düzenlemenin ileri bir tarihte hayata geçirileceği kaydedildi.

