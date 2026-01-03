Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik internet düzenlemesinin ay sonu itibarıyla uygulanacağını açıkladı. Düzenlemeyle, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacağı bildirildi.

Bakan Göktaş, Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptığı açıklamalarda, uygulamanın bir 'internet yasağı' olmadığını vurgulayarak, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Ancak bu bir internet yasağı değil; sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik bir düzenlemedir. Biz de bu ay sonu itibarıyla bunu uygulayacağız' ifadelerini kullandı.

Göktaş, internette çocukların karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekerek, 'İnternette pedofili ve LGBT içerikli sitelere erişim, çocukların ahlakını olumsuz etkiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle konuşup oyun oynayabiliyor; karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor. Buna artık izin verilmeyecek' ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında sosyal medya mecraları ile oyun platformlarının devlet tarafından denetleneceğini belirten Göktaş, '15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek' ifadelerine yer verdi.

Çocukların internet kullanımı nedeniyle derslerinden uzaklaştığını, bunalım ve strese girdiğini dile getiren Göktaş, 'Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor' dedi.

Bakan Göktaş, oyun ve sosyal medya platformlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını belirterek, 'Roblox'un Türkiye'de temsilcisi yoktu; yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox'un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi' değerlendirmesinde bulundu.

Yaş sınırlamalarına ilişkin örnekler veren Göktaş, '18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12-13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda' ifadelerini kullandı.

