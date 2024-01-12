Alınan bilgiye göre olay, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

Adıyaman'dan Malatya'ya çalışmayan gelen 45 yaşındaki Hüseyin Uçar, çalıştığı tekstil fabrikasında pres makinasına elbisesi sıkıştı. Elbisesini kurtarmak isterken Uçar, hareket eden pres makinesinin arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Uçar, sıkıştığı yerden çıkartılarak ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uçar, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA