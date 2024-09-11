İlköğretim Haftası dolayısıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplu Destekli Polis Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Ekipleri Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen ziyarette okul bahçesine toplanan öğrencilere okul güvenliği ve trafik güvenliği ile Polis-Çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi başta olmak üzere öğrencilere polislik mesleği hakkında merak ettikleri konularla ilgili bilgilendirme yapılırken Motosikletli Polis Timleri ve KEM Büro Amirliği tarafından gösteriler yapılarak çocukların keyifli dakikalar geçirmeleri sağlandı.

Polis ekipleri tarafından sergilenen gösterileri çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Program sonunda öğrenciler polislerle bol bol fotoğraf çekti.



Kaynak : PHA