Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen polis memuru M.D., yönetimindeki plakası öğrenilemeyen polis aracı ile karşı yönden gelen M. K., idaresindeki 44 LE 305 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan M.K., G.K., ile polis memurları M.D. ve M.B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA