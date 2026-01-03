2026 yılında uygulanacak pasaport harç ve defter bedelleri, yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından; vergi, harç ve maktu tutarlar yeni yıl itibarıyla artırıldı. Bu kapsamda pasaport harçları da 2026 yılı için yeniden belirlendi.

2026 Pasaport Harç Tutarları

Yeni düzenlemeye göre 2026 yılında uygulanacak pasaport harçları şu şekilde oldu:

6 aylık pasaport harcı: (Genel Tebliğ kapsamında belirlenecek)

1 yıl süreli pasaport harcı: 4.103 TL

2 yıl süreli pasaport harcı: (Genel Tebliğ kapsamında belirlenecek)

3 yıl süreli pasaport harcı: 9.516 TL

3 yıldan fazla (10 yıl) süreli pasaport harcı: 13.410,40 TL

Pasaport alımında harç bedeline ek olarak pasaport defter bedeli de ayrıca ödenmeye devam edecek. Defter bedeli, pasaport süresinden bağımsız olarak tüm başvurularda geçerli olacak.

Ne Zaman Geçerli Olacak?

Belirlenen yeni pasaport ücretleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapılacak başvurular için geçerli olacak. Bu tarihten sonra yapılan pasaport başvurularında güncellenen harç ve defter bedelleri uygulanacak.

Kaynak : PERRE