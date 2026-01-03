Yurt geneli İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışlarının yerini don buzlanmaya bırakmasıyla birlikte meteoroloji tarafından don ve buzlanmadan dolayı uyarılar peş peşe geldi.
Adıyaman geneli 2 gün süren kar yağışının ardından eksilere varan hava sıcaklıklarıyla soğuk günler geçirmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede bugün hava sıcaklıklarının -5 derecelere kadar düşeceği, 4 Ocak Pazar ve 5 Ocak pazartesi günü de hava sıcaklıklarının soğuk seyretmesinin beklendiği açıklandı.
Adıyaman genelinin soğuk olacağının beklendiği meteoroloji raporlarında 3 Ocak cumartesi merkez ve İlçelerde gün boyu beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle:
Adıyaman merkez:-5 / 5 derece
Besni: -11 / -2derece
Kahta: -8 / 0 derece
Gerger: -9 / 1 derece
Çelikhan: -13/ -1 derece
Gölbaşı: -14/ -1 derece
Samsat: -7 / 3 derece
Sincik: -14 / -3 derece
Tut: -8 / -2 derece
4 0cak Pazar
Soğuk havalarının etkisinin devam edeceği haftanın son gününde hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle;
Merkez: -3/ 5 derece
Besni: -8 / -1derece
Kahta: -8 / 0 derece
Gerger: -9 / 1 derece
Çelikhan: -9/ -4 derece
Gölbaşı: -9/ -4 derece
Samsat: -6 / 0 derece
Sincik: -13 / -1 derece
Tut: -8 / -2 derece
5 Ocak pazartesi
Soğuk havaların ve eksili derecelerin devam etmesi beklenirken Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:
Merkez: -2/ 7 derece
Besni: -5/ -1derece
Kahta: -5 / 1 derece
Gerger: -3 / 5 derece
Çelikhan: -5/ 6 derece
Gölbaşı: -5/ 5 derece
Samsat: -5 / 1 derece
Sincik: -8 / 3 derece
Tut: -2 / -5 derece
Kaynak : PERRE