Yurt geneli İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışlarının yerini don buzlanmaya bırakmasıyla birlikte meteoroloji tarafından don ve buzlanmadan dolayı uyarılar peş peşe geldi.

Adıyaman geneli 2 gün süren kar yağışının ardından eksilere varan hava sıcaklıklarıyla soğuk günler geçirmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede bugün hava sıcaklıklarının -5 derecelere kadar düşeceği, 4 Ocak Pazar ve 5 Ocak pazartesi günü de hava sıcaklıklarının soğuk seyretmesinin beklendiği açıklandı.

Adıyaman genelinin soğuk olacağının beklendiği meteoroloji raporlarında 3 Ocak cumartesi merkez ve İlçelerde gün boyu beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle:

Adıyaman merkez:-5 / 5 derece

Besni: -11 / -2derece

Kahta: -8 / 0 derece

Gerger: -9 / 1 derece

Çelikhan: -13/ -1 derece

Gölbaşı: -14/ -1 derece

Samsat: -7 / 3 derece

Sincik: -14 / -3 derece

Tut: -8 / -2 derece

4 0cak Pazar

Soğuk havalarının etkisinin devam edeceği haftanın son gününde hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle;

Merkez: -3/ 5 derece

Besni: -8 / -1derece

Kahta: -8 / 0 derece

Gerger: -9 / 1 derece

Çelikhan: -9/ -4 derece

Gölbaşı: -9/ -4 derece

Samsat: -6 / 0 derece

Sincik: -13 / -1 derece

Tut: -8 / -2 derece

5 Ocak pazartesi

Soğuk havaların ve eksili derecelerin devam etmesi beklenirken Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

Merkez: -2/ 7 derece

Besni: -5/ -1derece

Kahta: -5 / 1 derece

Gerger: -3 / 5 derece

Çelikhan: -5/ 6 derece

Gölbaşı: -5/ 5 derece

Samsat: -5 / 1 derece

Sincik: -8 / 3 derece

Tut: -2 / -5 derece

