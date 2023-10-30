Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gazi şehirliler 100’üncü yılı coşkusunu panorama ve müzeyi ziyaret ederek geçirdi. Duygulu anların yaşandığı ziyaretler boyunca, vatandaşlar duygularını da dile getirdi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında şehrin Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin en çok ilgi gösterildiği yer yaklaşık 15 bin katılımla Panorama 25 Aralık müzesi oldu. 28-29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin ilan edildiği yıl olan 1923'e ithafen saat 19.23'e kadar ücretsiz olan müzede vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar beğenilerini paylaştı

Hatice Tekin 29 Ekim’de müzeyi ziyaret etmenin ayrı bir gurur verdiğini ifade ederek, “Özellikle üst bölümdeki canlılık çok iyi. Kendimizi o savaşın içindeymişiz gibi hissettik. O insanlarla biz de varmışız gibi bir his geldi. Efektler, müzikler de o insanlara yapılan yüz mimikleri de beni etkiledi.” dedi.

Yunus Işık Gaziantepli olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, “Böyle bir milli gurur yaşadık. Duygularımız kabardı. Geçmişimizden gelen böylesi dayanıklı, güçlü ordumuzla gurur duyduk. Milletimizin de kahramanlıklarından örnekler gördük. Gurur verici bir şey. Sergide çeşitli fotoğraflar vardı. Herkesin katkısı da vardı. Böyle şeyler çeşitli oldukça geçmişi de unutmuyoruz. Gelecek nesillere de aktarabilecek fotoğrafları da gördükçe daha da mutlu olduk” diye konuştu.

Konuşmasına 100’üncü yılı kutlayarak başlayan Elif Yaman, “Gün içerisinde televizyondan diğer şehir kutlamalarına bakıyordum. Biz bugünün anlam ve önemi için buraya gelmek istedik. Savaş müzesini de gezmeyi düşünüyoruz. Bu ülke kolay kurulmamış onu öğrendik. Özellikle aşağıda müzenin çıkışına doğru canlandırma yapmışlar. Antep’in nasıl ateş altında olduğunu, halkın nasıl savunduğunu yani gerçekten duygularımız kabardı.” dedi.

Eylül Akzorba müzeyi gezerken göz yaşlarını tutamadığını belirterek, “Gerek müze içi gerek sinevizyonu çok güzeldi. Öncelikle bir gurur geldi ve göz yaşlarımı tutamadım. Orada ağladım. Devletimizin bunu yapması çok harika ve bugüne özel ücretsiz olması daha güzel olmuş. Başkan Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Narin Akzorba müzeyi çok beğendiğini vurgulayarak, “Milli mücadeleyle fotoğraflarda nasıl savaştıklarını gördüm. Orada çalışanların aç susuz kaldığını gördüm.” diye konuştu.



Kaynak : PHA