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Alınan bilgiye göre kaza, Malatya- Adıyaman karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi.

Cumhuriyet Örnek Mahallesi yakınlarında kent merkezi yönünde ilerleyen R.Ç. (40) yönetimindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen B.C.B. (41) idaresindeki 44 ADR 299 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Hüseyin Erdoğan (45) olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenilirken, sürücüler R.Ç., B.C.B. ve otomobillerde bulunan T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücülerden B.C.B. ve yolcu konumundaki T.E.Ü'nün durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaynak : PHA