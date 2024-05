Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi.

Çatalağaç köyü yakınlarında Malatya yönüne ilerleyen Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Emin D., yönetimindeki 31 KCF 47 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Faruk Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze, Seyfi Can Önal, Nisa Önal ve Adibe Önal ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Faruk Önal ve Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Seyfi Can Önal, Nisa Önal ve Adibe Önal ise ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Tır sürücüsü Mehmet Emin D., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, trafiğe kapanan yol araçların yoldan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

