Hastanede uzun süreli tedavi gören çocukların ve hastaların moralinin yüksek tutulmasına yardımcı olabilmek adına verilen tabletin hastaya moral sağlayacağını belirten Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Murat Ayhan,"Onkoloji Bölümünde tedavi gören hastaların her şeyden önce desteğe ve morale ihtiyaçları var. Sizlerin verdiği tablet ile tedavi görürken burada internet üzerinde yapacakları bağlantı ile daha güzel vakit geçirebilecekler. Bu anlamlı projenizden dolayı sizlere ve tüm Rotary ailesine teşekkür ederim" dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü olarak Eğitim ve Sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerini her zaman önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ferit Binzet, Rotary 2430. Bölge olarak başlatılan bu projeden onkoloji servislerinde yatan ve tedavi gören özellikle başta çocuklar olmak üzere hastaların faydalandığını söyledi.

Binzet,"İstanbul’daki Ispartakule Rotary Kulübü üyelerinin katkılarıyla temin edilen tablet ile tedavi gören hastalarımızı mutlu ettik. Zor bir süreç içerisinden geçen hastaların tedavi sırasında moral bulacağını ve sıkılmadan vakit geçirebileceklerini ümit ediyorum. Bizler imkânlarımız doğrultusunda her zaman toplumun her kesimine hitap edecek projeler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün ilimiz Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Onkoloji Bölümünde tedavi gören bir hastamızı bu tablet ile motive ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah tedavi gören tüm hastalarımız en kısa zamanda şifa bulur. Projelerimize destek olan ve katkı sağlayan Ispartakule Rotary Kulübümüze de teşekkür ederim" dedi.