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Paintball turnuvasına 37 farklı takımdan 259 Öğretmen katıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü Geleneksel Spor Etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Dülük Tabiat Parkı’nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen paintball turnuvası, 37 farklı takımdan toplamda 259 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeşilde saklı huzurla buluşan öğretmenler, ara tatil sonrasında yeniden başlayacak eğitim-öğretim maratonu için eğlenerek dinlenme ve stres atma fırsatı yakaladılar.

Önemine uygun etkinliklerle kutluyoruz

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, paintball etkinliğiyle bir kez daha öğretmenlere olan minnettarlığı gösterme fırsatı bulduklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi“Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen öğretmenlerimiz hem eğlenceli bir etkinlik dönemi geçirdiler hem de takım ruhunu güçlendirdiler. Şehitkamil Belediyesi olarak, eğitim camiamızın her zaman yanındayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, önemine uygun etkinliklerle kutlamak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Geleneksel spor etkinlikleriyle öğretmenlerimize olan saygımızı ve minnettarlığımızı bir kez daha gösterme fırsatı bulduk. Öğretmen ve öğrencilerimizi doğada misafir etmekten mutluyuz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, öğretmenlerimize ara tatil sürecinin ardından yeniden başlayacak olan eğitim-öğretim döneminde kolaylıklar diliyorum.”dedi.



Kaynak : PHA