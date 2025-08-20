Adıyaman’ın kalbi olan, asırlardır kentin hafızasında dimdik duran tarihi Adıyaman Kalesi, ne yazık ki siyasetçilerin rant uğruna hoyratça tükettiği bir miras oldu. Bir zamanlar şehrin en yüksek noktasında ihtişamıyla duran, geçmişin hatıralarını taşıyan kalemiz, bugün bir çay bahçesine çevrilmiş bir tepeye indirgenmiş durumda.

Oysa kalemiz restore edilip kültür turizmine kazandırılabilirdi. Her taşı, her duvarı tarih kokan bu miras; şehrin kimliğini, kültürünü, geçmişini anlatabilirdi. İçinde farklı müzeler, sanat atölyeleri, yöresel ev düzenlemeleri yapılabilirdi. Her evin içinde başka bir kültürel hatıra yaşatılabilirdi. Ama olmadı. Çünkü siyaset, hizmeti değil rantı tercih etti.

Bugün Adıyaman’ın tarihî kimliği yok edildi. Bir zamanlar gururla “bizim kalemiz” dediğimiz o miras, artık sadece bir tepe ve çay bahçesi. Bu manzara, siyasetçilerin “hizmet” adı altında memleketi yağmalamasının resmidir.

Kalemiz yok edildi, evler yok oldu, tarihin izleri silindi. Oysa korunabilirdi, gelecek nesillere bırakılabilirdi. Ne yazık ki bir tarihin üzerine beton döküldü.

Adıyamanlıların hafızasından, belleğinden bir sayfa daha koparıldı. Bir kentin kimliğini korumak yerine günübirlik hesaplara kurban edilmesi, en büyük ihanettir. Bugün ortada ne kale kaldı ne de miras… Yazıklar olsun!