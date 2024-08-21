Helenistik Dönem'in ünlü Kommagene Krallığı'nın kralı Antiochos Teos tarafından inşa edilen bu anıtsal alana gelen turistler, güneşin doğuşunu meditasyon yaparak izleme fırsatı buldular.

"Efsanevi Manzarada Meditasyon"

Deniz seviyesinden 2.206 metre yükseklikte bulunan ve 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında piramit şeklinde bir tümülüsün yanı sıra dev mitolojik tanrı heykelleriyle süslenmiş bu anıtsal alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, özellikle güneşin doğuşu ve batışının büyüleyici manzarasında meditasyon yaparak bu anıtsal alanın huzur dolu atmosferini deneyimlemeye başladılar.

"Kommagene Tarihi Başlı Başına Bir Ders"

Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Japon bir grupla birlikte gelen Vanlı turizmci Gizem Tekcan, izlenimlerini şu sözlerle dile getirdi: “Nemrut Dağı’na gelince insan kendini huzurlu hissediyor. Güneşin doğuşu ve batışında doyumsuz manzara karşısında meditasyon yapan misafirlerimize hak verdim. Nemrut'tan Mezopotamya'nın eşsiz manzarasını izleme imkanı buluyor insan. İki bin yıllık bir sanat eseri var karşımızda; Kommagene tarihi başlı başına bir ders niteliğinde. 234 yıl boyunca savaşsız, huzur ve zenginlik dolu bir krallık yaşanmış burada. Kommagene’ye bilerek gelenlerin gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum."

"Nemrut Dağı'na Davet"

"İnsanlar kısa süre de olsa huzur bulmak istiyorlarsa Nemrut Dağı’na gelsinler," diyen Tekcan, ziyaretçilere Nemrut Dağı'nın sunduğu eşsiz deneyimi tavsiye etti. Turizm dünyasında "Tuşba Kraliçesi" olarak bilinen Tekcan, Kommagene'de her yıl düzenlenecek kültürel etkinliklerin, bölgeye daha fazla ziyaretçi çekeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA