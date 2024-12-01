UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığının efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alan, kış aylarında yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

İtalyan mühendis Stafeno Begins özellikle bu mevsimde Nemrut'a gelmek istediğini ve kışın Nemrut tarihi alanının ve manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu belirterek; turizm sezonunda böyle dünyaca ünlü tarihi yerlerin çok kalabalık olduğunu, kışın eşsiz manzaranın yanı sıra sakin olduğunu, insanların bu güzellikleri görmesi gerektiğini söyledi.

Nemrut'a çektiği resim ve videoları İtalya'daki medya ajanlarına dağıtarak İtalyalıların bu güzellikleri muhakkak görmesi gerektiğini ifade eden Stafeno Begins, bize bu mevsimde bütün güzellikleri görmemize yardımcı olan Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya’ya da ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



Kaynak : PHA