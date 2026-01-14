Düzenlemeyle yıllarca birçok davaya konu olan müstakil konutlardaki yapı ruhsatlarına ilişkin kolaylık sağlandı.

Müstakil konutlarda (tek bağımsız bölüm), belediyeden ruhsat izni almadan bahçe sınırları içerisinde araç park etmek için yangına dayanıklı metal profilden, sökülüp takılabilen ve en az iki tarafı açık olacak şekilde garaj yapılabilecek. Bu garajın yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi, bahçe sınırları dışına taşmaması ve yangına dayanıklı malzemeden yapılması şartı aranıyor.

Ayrıca evin giriş kapısına genellikle soğuğu ve rüzgarı kesmesi için yapılan camlı veya kapalı alanlar oluşturulabilecek. Bu alanların en fazla 7 metrekare olması, yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi ve yine sökülüp takılabilir malzemeden üretilmesi şartı aranıyor. Bu yapılar genellikle kış bahçesi olarak kullanılan alanlar oluyor.

Bu uygulamalar için ruhsat gerekmezken komşulardan izin (muvafakat) alınması, taşıyıcı sistemlere zarar verilmemesi ve görsel bütünlüğün bozulmaması gerekiyor.

Kaynak : PERRE