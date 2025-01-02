2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma"ya bağlayan gece rahmet ve mağfiret mevsimi diye isimlendirilen "üç aylar"ın ilk kandili olan Ragâib Kandili olduğunu ifade eden İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu,"Dinî duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir zaman dilimi olan üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan), Türk-İslam geleneğinde mübarek yani bereketli aylar olarak görülmüş ve adlandırılmıştır. Ancak, sırf bu zaman dilimine girmekle elde edilecek bir kazanç olmayıp, iyi ve doğru davranışlarla elde edebileceğimiz bir sevap, çabayla hak edilecek bir bereket ve verimlilik söz konusudur.

Bu zaman dilimi, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılma; hatalardan ve günahlardan temizlenerek, hayırlı ve yararlı işler yapma ve iyilikte yarışma zamanıdır.

Dini hayatımıza pozitif anlamda yeni bir heyecan, canlılık ve ivme kazandıran üç aylar ve bu aylar içinde yer alan kandiller, yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece önemli gecelerdir. Başka bir deyişle kandil olarak adlandırdığımız bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Regaib Kandili, Yüce Allah"ın af ve mağfiretinin istendiği, umut, huzur ve ilahî müjdelerle dolu bir gecedir. Bu nedenle, bu mübarek gece ve onu izleyen günler, Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, yakınlarımıza, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamaya ve hatırlatmaya, yanlış ve kusurlarımızdan dönmeye vesile olmalıdır."dedi.

"Camilerimizde tertip edilen programlara katılmaya çalışalım"

Bu gece için özel bir ibadet şekli olmadığını aktaran İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Peygamberimiz (a.s) tarafından bu geceye için tavsiye edilmiş özel bir ibadet şekli yoktur. Bu geceyi, günahlarımıza tevbe ve istiğfarda bulunarak, kaza ve nafile namazı kılarak, Kur"an okuyup onun engin manasını kavramaya çalışarak, ihtiyaç olanlara yardımda bulunarak vb. bildiğimiz ibadetleri yaparak değerlendirmeye çalışalım. Bu bereketli ayların ve içinde idrak edeceğimiz kandillerin sevinç ve mutluluğunu sevdiklerimizle paylaşalım. Camilerimizde tertip edilen programlara katılmaya çalışalım. Çocuklarımızın da bu manevi iklimden hisselerini almaları için elimizden geleni yapalım, diyerek tüm İslam aleminin üç aylarını ve kandilini kutluyorum"



Kaynak : PHA