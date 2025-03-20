Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ten Açıklamalar

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü anarak başlayan Aktürk, etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı ile birlikte Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı da katıldı.

Terörle Mücadelede Son Durum

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak’tan bu yana ise toplamda 523 teröristin (Irak 211, Suriye 312) etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, geçen hafta 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu da ifade etti.

Hudut Güvenliği

Aktürk, sınır güvenliği konusunda yapılan çalışmalara da değinerek, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 70 kişinin yakalandığını, bunlardan 3’ünün terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 977 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini belirtti. 1 Ocak’tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 1.086 kişi yakalanırken, 15.025 kişinin sınırdan geçişi engellendi.

İsrail’e Eleştiri

Aktürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını eleştirerek, bu saldırıların uluslararası hukuku ve insani değerleri ihlal ettiğini belirtti. "Küresel huzur ve barışın temini, uluslararası toplumun bu vahşete karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

Yeni Silah Sistemleri Envantere Alındı

Envantere giren yeni silah sistemleriyle ilgili bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yeni nesil Fırtına Obüsleri ve SAR-56 Piyade Tüfeklerinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Ayrıca, uzman erbaş temini ve askeri öğrenci alım süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

F-35 ve Eurofighter Konuları

Bakanlık kaynakları, ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımları nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını ve yaptırımların kaldırılması durumunda tedarik sürecine geri dönülmesinin değerlendirileceğini belirtti.

F-16 Blok 70 uçağı tedarik sürecinin ABD’li yetkililerle koordineli şekilde sürdüğünü, Eurofighter Typhoon uçağının tedariğine ilişkin Birleşik Krallık ile temasların devam ettiğini ifade etti.

Suriye’de Askeri İrtibat Personeli Görevlendirilebilir

Suriye’deki gelişmelere ilişkin sorular üzerine Aktürk, Türkiye’nin Suriye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askeri, ekonomik, siyasi ve insani alanlarda işbirliği yapmak üzere temaslarını sürdürdüğünü söyledi. Karşılıklı olarak askeri danışman veya irtibat personeli görevlendirilebileceğini belirtti.

Avrupa Güvenliği ve Türkiye’nin Rolü

Türkiye’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlama konusundaki kararlılığına dikkat çeken Aktürk, "Ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi birçok ülke tarafından gıpta ile takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya Barış Gücü Gönderilmesi İçin Erken

İngiltere’de düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu’na katılan MSB heyetinin, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi konusunda değerlendirme yaptığı ancak henüz bu konuda karar alınmasının erken olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Somalili Askerler Ülkelerine Gönderildi

Isparta’da eğitim gören Somalili askerler arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, toplam 51 Somali askerinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu ve olayın araştırılması için bir heyetin görevlendirildiğini belirtti. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerlerin ülkelerine gönderildiği de açıklandı.

Kaynak : PHA