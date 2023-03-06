Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen iller arasında en çok etkilenen Adıyaman'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) depremden etkilenen çocuklara oyuncak dağıtarak zaman geçirdiler.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinden depremzede çocuklara yönelik çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayımız, Adıyaman'da depremzede çocuklarımıza depremin etkisini unutturabilmek için kitap ve oyuncaklar dağıtarak onlarla yakından ilgileniyor" ifadelerine yer verdi.



Kaynak : PHA