24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'nin ardından konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerin deprem sonrası süreçte gösterdiği fedakarlığın kente büyük katkı sunduğunu anlattı. Öğretmenlerin her koşulda özveriyle görev yaptığını vurgulayan İl Müdürü Tosun, 'Öğretmenlerimiz vefasıyla, gayretiyle deprem sonrasında çok güzel bir şekilde Adıyamanımıza her anlamda değer kattı. Biz de bu değer katan öğretmenlerimizin, eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz' dedi.

İl Müdürü Tosun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle hafta boyunca öğretmenlerimizin moral motivasyonunu arttıracak birçok etkinliklerle bir araya geldik. Yamaç paraşütünden ağaç dikme etkinliklerine, voleybol turnuvasından sportif ve sanatsal etkinliklere kadar birçok etkinliğimiz oldu. Öğretmenlerimiz vefasıyla, gayretiyle deprem sonrasında çok güzel bir şekilde Adıyamanımıza her anlamda değer kattı Biz de bu değer katan öğretmenlerimiz, eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere edebiyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi, depremde kaybettiğimiz eğitim neferlerini rahmetle anıyor emekli olan öğretmenlerimize sağlık ve huzur içerisinde bir hayat diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.'

Kaynak : PERRE