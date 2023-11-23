Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Çoğu konteyneri su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi"

Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere dikkatleri çekmek için söz aldığını ifade eden Milletvekili Tutdere, "Ülke genelindeki yoğun yağış seçim bölgem Adıyaman'da da konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız için hayatı gerçekten çekilmez bir hâle getirdi. Konteynerlerin büyük bir çoğunluğu aktı, altyapı yetersizliği nedeniyle çoğunu su bastı, ev eşyaları kullanılamaz hâle geldi" dedi.

"Konteyner kentlerde çocuklar, bebekler üşüyor, kadınlar mağdur"

Depremzede vatandaşların içler acısı halini anlatarak feryatlarını duyurmaya çalışan Tutdere, “Konteyner kentlerde çocuklar üşüyor, bebekler üşüyor, kadınlar mağdur. Ben buradan Hükûmete, Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum: Kış gelmeden, karlar düşmeden, havalar soğumadan tedbir alın, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyin” diyerek hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.



Kaynak : PHA

ADIYAMAN

ADIYAMAN HABER

ADIYAMAN HABERLERİ

ADIYAMAN SON DAKİKA HABERİ