Ziyaret edilen köylerdeki sorunları TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, köylerde içme suyu sağlanan kuyulardaki aboneliklerin ücretlerinin düşürülmesi için gerekli yasal çalışmaların yapılması çağrısında bulundu.

"Yüksek elektrik faturaları nedeniyle köylülerimizin mağduriyeti her geçen gün artıyor"

Kâhta ilçesine bağlı köylerdeki vatandaşların sorunlarını TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, “Geçen hafta sonu, Kâhta ilçemizde örgütlerimizle birlikte bir dizi ziyaretle saha çalışması yaparak hemşehrilerimizle bir araya geldik, vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Ziyaret ettiğimiz Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerimizde vatandaşlarımız dertli; zamlar hayat koşullarını çekilmez bir hâle getirmiş durumda.” dedi.

Köylülerin yüksek elektrik faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'da içme suyunu kuyulardan sağlayan köylülerimizin mağduriyeti yüksek elektrik faturaları nedeniyle gün geçtikçe katlanıyor, iktidarın duyarsızlığı devam ediyor. En temel insan hakkı olan temiz suya erişim hakkından vatandaşlarımız faydalanamıyor.” ifadelerini kullandı.

"Abonelik ücretlerinin düşürülmesi için gerekli yasal çalışmaları yapın"

İçme suyunu kuyulardan sağlayan köylerdeki abonelik ücretlerinin düşürülmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için iktidara çağrıda bulunan CHP Milletvekili Tutdere, “Buradan iktidara çağrı yapıyor, özellikle içme suyunu sağlayan kuyulardaki abonelerin ücretlerinin düşürülmesi için gerekli yasal çalışmaları yapın.” şeklinde konuştu.