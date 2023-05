"Seçim gününe kadar şehrimizin her noktasına ulaşmaya çalışacağız"

Seçim bölgesi olan Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt'a, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, il ve ilçe yönetimi eşlik etti.

Kurt, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği veren şehirlerden birisinin Adıyaman olduğunu söyleyerek, 28 Mayıs’ta güçlü bir duruş sergileyerek Türkiye yüzyılının öncü şehri olacağını ifade etti.

Adıyaman'ın Türkiye yüzyılına damga vuran il olacağını öne süren Milletvekili Kurt,"28 Mayıs’ta Adıyaman’ın güçlü bir duruş daha sergileyerek Türkiye yüzyılını damga vuran şehirlerden biri olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Adıyaman bize inandığını, güvendiğini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını 14 Mayıs’ta gösterdi. 28 Mayıs’ta da gösterecektir. Biz sürekli sahadayız. Her şeyi net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız, eser ve hizmet siyasetiyle yoluna dolu düzgün devam eden AK Parti'yi seviyor. İnşallah biz de seçim gününe kadar şehrimizin her noktasına ulaşmaya çalışacağız. Bizleri sevgi ile karşılayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Doğru zaman, doğru adam ile yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA