Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman’ın il oluşunun 69. yıldönümü münasebetiyle bir basın açıklaması yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ortak paydamız olan ve aynı zamanda huzurun ve barışın başkenti olarak bilinen Adıyaman’ın en kısa sürede yeniden kalkınması için hepimize birtakım görevler düştüğünü belirtti.

Elbirliği içinde, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin destekleriyle bütün sorunların üstesinden geleceklerini dile getiren Alkayış, konuşmasına şöyle devam etti: Her bir sokağını adım adım arşınladığımız, mahalle fırınlarından ekmek aldığımız, çay ocaklarında çayımızı yudumlayıp dostlarımızla sohbet ettiğimiz, Kale’den atılan top sesleriyle iftarımızı açtığımız; çiğ köftesini, hıtabını, üzümünü, bademini, narını afiyetle yediğimiz, tütününün tadını başka hiçbir yerde bulamadığımız, kısacası tarifini kelimelere sığdıramadığımız güzel memleketim Adıyaman, bizi biz yapan ortak paydamızdır.

Adına onlarca türkü yakılan, uğruna sayısız şiirler yazılan, sevdası kalplere sığmayan güzel memleketim Adıyaman, 01 Aralık 1954 tarihinde il olmuştur. İl oluşunun 69. yıldönümünde, yani bu sene, diğer yıllardan farklı olarak depremin yol açtığı yaraları sarmakla uğraşan Adıyamanlı kardeşlerimle birlikte bu zor günleri de atlatacağız ve Adıyaman’ı daha bayındır ve daha yaşanabilir bir kent hâline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Parti Hükümetimizin Adıyaman’a yönelik başlattıkları projeler ve ortaya koydukları yatırımlar kısa zamanda meyvelerini verecektir.

İster öğrenci, ister esnaf, ister üretici, ister siyasetçi, ne olursak olalım. Adıyamanlı vatandaşlar olarak her birimiz bu memleketin hem sahibi hem de hizmetkârıyız. Ondan beklentilerimiz olduğu kadar, ona karşı sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Her birimiz, bu şehrin birer kültür elçisiyiz. Hoşgörüsü, misafirperverliği, devletine ve milletine bağlılığı ile ülkemizin her yerinde örnek olarak gösterilen Adıyamanlı hemşehrilerimi en derin saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz Hemşehrilerim, Adıyaman’ımızın il oluşunun 69. yıldönümü hepimiz için hayırlı uğurlu olsun, Allah’a emanet olunuz

Kaynak : PHA