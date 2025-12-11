Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye'de terörün önlenmesine yönelik stratejileri içeren 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' raporunu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun büyük bölümünün siyasi değerlendirmeler ve hukuki tavsiyelerden oluştuğunu belirtti. Yıldız, diğer siyasi partilerin de raporlarını teslim etme sürecinde olduğunu ifade ederek, 'DEM raporunu verdi, AK Parti'nin raporu bugün sunulacak. CHP ise pazartesiye kadar süre talep etti. Önümüzdeki hafta tüm raporlar tamamlanıp yayınlanacak.' dedi.

Hazırlanan rapor, TBMM Başkanlığı aracılığıyla komisyona iletilerek, terörle mücadele politikalarının geliştirilmesi ve uygulanacak hukuki düzenlemelerin planlanmasında yol gösterici olacak.

Kaynak : PERRE