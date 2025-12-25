Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Gaziantep İl Beyi Mete Büyükmurat, Gaziantep'in Fransız-Ermeni işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Büyükmurat, Gaziantep Savunması'nın Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği tarihi ve onurlu bir direniş olduğunu ifade etti.

25 Aralık 1921'in sıradan bir kurtuluş tarihi olmadığını belirten Büyükmurat, Gaziantep'in düzenli bir orduya sahip olmadan, ağır yokluk ve açlık şartları altında Fransız işgal güçlerine ve onlarla birlikte hareket eden Ermeni çetelerine karşı destansı bir mücadele verdiğini vurguladı. Bu direnişin, Türk milletinin asla teslim alınamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Gaziantep'in 'Gazi' unvanını masa başı kararlarla değil, sokak sokak, ev ev verilen kanlı bir mücadelenin sonunda kazandığını kaydeden Büyükmurat, bu direnişin Türk ulus devletinin temeline atılan en sağlam harçlardan biri olduğunu belirtti. Büyükmurat, 'Bu şehir, emperyalizmin silahına karşı imanla, iradeyle ve milli şuurla direnmiştir. Antep'te kaybeden işgalciler olmuş, kazanan ise Türk milletinin bağımsızlık kararlılığıdır' dedi.

Açıklamasında tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasına sert tepki gösteren Büyükmurat, Gaziantep Savunması'nı sorgulayan veya işgali meşrulaştırmaya çalışan yaklaşımların ideolojik bir sapma olduğunu ifade etti. Büyükmurat, 'Kim işgalcileri aklamaya, direnişi suçlamaya kalkarsa bilmelidir ki emperyalizmin safında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.

Milli hafızanın diri tutulmasının tarihi bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Büyükmurat, '104 yıl önce Antep'te yakılan bağımsızlık ateşi, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen her tehdide karşı yolumuzu aydınlatmaktadır. Dün işgale direnen bu millet, bugün de vatanın birliğine ve devletin bekasına uzanan her girişime aynı kararlılıkla karşı duracaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama, Gaziantep Savunması'nın tüm şehit ve gazilerinin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı ifadelerle sona ererken, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 104. yılı milli bir gururla selamlandı.

