Edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında Terkoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Terkoğlu'nun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

