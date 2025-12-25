Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında Terkoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Terkoğlu'nun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin yetkili makamlarca incelemenin sürdüğü bildirildi.
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için SGK prim desteği uzatıldı
İçeriği Görüntüle
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS