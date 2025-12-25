Adıyaman'da yılbaşı öncesi çiçekçilerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Adıyaman'da yeni yıla doğru çiçek satışlarının artmaya başladığını belirten Yalçın Çiçekçilik İşletme Sahibi Abuzer Yalçın, özellikle günlere göre talepte değişiklik yaşandığını ifade etti.

'Bu Artışın Yılbaşına Kadar Devam Etmesini Bekliyoruz'

Yeni yıla girerken normal günlere kıyasla taleplerin belirgin şekilde arttığını söyleyen Yalçın, 'Özellikle 'yılbaşı çiçeği' olarak adlandırdığımız ürünlerin satışlarında ciddi bir artış var. Satış oranlarımızda önemli bir ilerleme söz konusu ve bu artışın yılbaşına kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizi karşılamaya devam ediyoruz' dedi.

'Fiyatlar 500 Liradan Başlıyor'

Çiçek fiyatlarının 500 liradan başladığını dile getiren Yalçın, 'Ürünlerin kalitesine, içeriğine, türüne ve sayısına göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Deprem bölgesinde bulunmamız nedeniyle fiyatlarımızı mümkün olduğunca makul seviyede tutmaya çalışıyoruz; piyasaya göre fiyatlarımız oldukça uygun' ifadelerini kullandı.

'İnsanlar En Çok Sevdikleri İçin Çiçek Tercih Ediyor'

İnsanların en çok değer verdikleri kişiler için çiçek aldığını söyleyen Yalçın, 'İnsanlar en çok değer verdikleri kişiler için çiçek alıyor. Bu bir anne, baba, kız arkadaş ya da kardeş olabiliyor. Kısacası insanlar sevdiklerini mutlu etmek için çiçek almaya devam ediyor. Çiçek dışında yalnızca çikolata satışı yapıyoruz. Yıllardır bu sektörün içindeyiz ve sadece kendi alanımızda ilerlemek istedik, bu nedenle farklı işlere girmeyi gerekli görmedik' dedi.

'Kokina Satışları Artıyor'

Bugün ortalama 50 demete yakın kokina satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Abuzer Yalçın, yılbaşına doğru bu sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Ürünlerin günlük olarak temin edildiğini de sözlerine ekledi.

'Çiçek Satışlarındaki Artış, Hayatın Normale Döndüğünün Göstergesi'

Deprem sonrası hem bireysel hem de iş hayatında çeşitli sıkıntılar yaşandığını belirten Yalçın, bu yaraların yavaş yavaş sarılmaya başladığını dile getirdi. İnsanların normal hayatlarına dönmeye başladığını çiçek satışlarındaki artıştan anladıklarını ifade eden Yalçın, 'İnsanlar normal hayatlarına dönmemiş olsaydı çiçek almazlardı. Biz de çiçek satışlarının artmasıyla birlikte hayatın normale döndüğünü görüyoruz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE