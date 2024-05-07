Kent genelinde önemli alternatif ulaşım araçlarından biri olan bisiklet kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla şehre bisiklet yolları kazandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde, yaya ve bisiklet güvenliğini sağlamak adına yetki ve sorumluluk alanlarında denetimlerini ciddi ve titiz bir şekilde sürdürüyor. Yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yollarında kullanımı yasak olan motosikletlerin geçmemesi için denetimlerine devam eden Büyükşehir ekipleri, yaya ve bisiklet güvenliğini tehlikeye atan ve kuralları ihlal eden sürücülere müdahalede bulundu. Özellikle son zamanlarda yaya ve bisikletlilere ayrılmış yollarda motosiklet kullanımına dair artan ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçen Büyükşehir, Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşların sık kullandığı adreslerden biri olan Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda denetim gerçekleştirdi. Denetimde; başta sürücü güvenliğinin ilk adımı ehliyet, ruhsat ve kasklı araç kullanımına bakılırken; yaya ve bisiklet yolu üzerine çıkma, ters yönde araç sürme, yayaların ve bisiklet sürücülerinin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlar sergileme gibi hususlar dikkate alındı. Büyükşehir ekipleri, ‘Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmenliği’ kapsamında, kurallara uymayan sürücüleri tek tek uyararak cezai adımları uyguladı.

Akmeşe: Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi sürdürüyoruz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nde Trafik Zabıta Komiseri Uğur Akmeşe, yaya ve bisikletli sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptıklarını ifade etti. Akmeşe, “Son zamanlarda, yaya ve bisiklet yolunun motosikletler tarafından ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu yollar, bisiklet kullananlar ve yayalar için dizayn edilmekte olup, motosiklet sürücüleri tarafından kullanıldığında yayalara ciddi zarar ve kazalara sebebiyet vermektedir. Bu yollar işgal edildiğinde, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, cezai müeyyideler uygulanmaktadır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı motorize ekiplerin sahil bandında devamlı denetim yaptığını aktaran Akmeşe, “Motosikletli vatandaşlarımızdan ricamız, bu yolların sadece yayalara ve bisiklet kullananlara ayrılması. Aksi takdirde trafik güvenliği tehlikeye düşürülmekte ve motorize ekipler tarafından da bunun gerekli kontrolleri sürekli yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ve motorize ekipleri olarak kontrollerimiz devam etmekte ve kuralları ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, özellikle sahil bandında denetimlerimiz devam etmektedir” sözlerine yer verdi.

Kaynak : PHA