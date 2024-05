İl ve il dışında katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde eden ve kentimizi gururlandıran Kır Çiçekleri, başarılı birer kadın sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. 10- 14 yaş arası kız çocuklarının kabul edildiği ve velilerin katılımının şart olduğu seçme sınavlarına başvurular, Macit Özcan Spor Tesisleri Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi’ne 27 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında şahsen yapılacak. 8 Haziran’da Nevin Yanıt Atletizm Sahası’nda yapılacak seçmelerde boy ve kilo değerlendirmesi ile başlayacak sınavda; dikey sıçrama, esneme, sürat koşusu, durarak uzun atlama ile dayanıklılık koşusu gibi fiziki yeterliliğin ölçüleceği genel performans değerlendirmeleri dikkate alınacak. Başvuru için ise, 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacak.

Taşkın: “Proje ile kız çocuklarımız hem spor yapıyor, hem de eğitimlerine devam ediyorlar”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Kır Çiçekleri projesinin Türkiye’ye örnek olacak bir proje olduğunu belirterek, “Başkanımız Vahap Seçer’in bir projesi olan Kır Çiçekleri projemizde; şu anda 33 kız çocuğumuz hem spor yapıyor, hem de eğitimlerine devam ediyorlar. Çok da başarılı olmaya başladılar. 2 yıldır Türkiye şampiyonalarında 50’ye yakın madalya aldılar ve bu çok önemli bir sayı. Kır Çiçekleri projemiz meyvelerini vermeye başladı” dedi.

“Kızlarımızın başarılı birer sporcu olmaları için her türlü desteği sağlıyoruz”

Kır Çiçekleri projesi hakkında bilgi veren Taşkın, özellikle kırsal kesimde yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarının bu proje ile keşfedildiğini dile getirerek, “Spora yeteneği olan ve desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızı seçerek, Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi’mizde bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve eğitimlerini sağlıyoruz. Başarılı birer sporcu olmanın yanı sıra, başarılı bir birey olmaları için de her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Kır Çiçekleri’nde çocuklarımız başarılarını devam ettirirken, her yıl ailemize yeni sporcular alıyoruz. Bu yıl da 8 Haziran’da seçmeler yapılacak. Bu seçmelerde başarılı olan çocuklar, önümüzdeki yıl merkezimize katılacaklar. Aynı zamanda, köylerimize ve kırsal kesimlere giden ‘Sporbüs’ projemiz var. Oralarda da projeye katılan ve yetenekli olan çocukları gözlemliyor ve sınava dâhil ediyoruz. Onlar da bu sınavlarda başarılı olurlarsa, eğitim merkezimizde eğitim alacaklar” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA