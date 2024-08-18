Memleket nedir? Kahraman kime denir? Bilirsiniz değil mi?

Bilirsiniz tabi, benimki de amma soru ha!

O zaman gelin biraz çeşitleme yapalım.

Memleket ve kahraman…

Bilirsiniz, memleket severler vardır.

Ayrıca,

Memleketçiler vardır.

Memleketçi geçinenler vardır.

Memleketten yiyenler olduğu gibi, memleketi yiyenler de vardır.

Biraz da kahramanı çeşitleyelim.

Kahraman vardır. Kahramancık vardır. Kahramanımsı vardır…

Çoğaltmak mümkün tabi bu çeşitlemeyi. Ama gerek yok.

Bu arada unutmadan söyleyeyim. Canınız sıkıldığında bu çeşitlemeleri alıp oyun oynayabilirsiniz.

Hani verilen harflerden çeşitli kelimeler türetme oyunu var ya, işte ondan.

Sizin yapacağınız harfler yerine kelimeleri kullanmak ve yeni terkipler oluşturmak.

Tabi joker kelime de kullanabilirsiniz. Mesela, mesele kelimesini tavsiye ederim.

Memleket meselesi gibi.

Aman dikkat edin, menfaat meselesi ya da ayakkabı köselesi gibi yanlış anlamalara sebep olacak mecralara sapmayın.

Devam ediyoruz.

Birileri çıkar samimi bir şekilde memleket meselesi adına bir şeyler yapar.

Birileri memleket meselesini menfaat meselesine kılıf yapar.

Kimi bu uğurda dışarıdan, pardon hariçten gazel çeker.

Kimi sırf memleket meselesi uğruna durumdan vazife çıkarır.

Kimi bu uğurda at gözlüğü takmayı göze alır.

Kimi memleket meselesi yolunda aldıklarını hak etmeye çalışır.

Toplumlar ihtiyaç hissettiklerinde kahraman/lar çıkarırmış. Öyle demiş yazarın biri. Zor zamanlarda, çarelerin tükendiği anlarda, o toplumun bağrından fışkırırmış kahramanlar.

Ama bazen suni kahraman/lar sürülür piyasaya.

Bunlara kahramancık veya kahramanımsı da denilebilir.

Hiç gereği yokken ortaya atılan cinsine kahramanımsı denir.

Gölgesi kendisinden büyüklerine de kahramancık denir.

Bunları şişirmek için ve bir yerlere yutturmak için, bir yerlerine aslı gibidir kaşesini vurup, biraz da allayıp pullayarak methiyeler dizilir.

Bazen bu kahramancıkların desteklenme, pohpohlanma, cilalanma dönemleri olur.

Kahramanlık(!)larını devam ettirebilmek için bu dönemeçlerini iyi dönmeleri gerekiyor. Bu yüzden de bu kahramancıklar, kendilerinin söyleyemediği şeyleri birilerine söyletip yazdırmayı da severler.

…….

Aslında çeşitlemelere devam etmek isterdim. Ama söz uzun yer kısa.

Bence bu kadarla da maksat hâsıl olmuştur, ne dersiniz?

(Deprem öncesi yazılardan)