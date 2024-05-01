HAK-İŞ Konfederasyonu'nun organize ettiği program sonrası Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demir, "Bugün, emeğin ve emekçinin birlik ve dayanışma bayramı olan 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Memur-Sen Genel Merkezimiz Samsun'da coşkuyla kutlarken, biz de Adıyaman'da emekçilerimizle bir aradayız. Küresel kapitalizmin yarattığı zulümlere ve eşitsizliklere karşı 'Hak, Emek, Vicdan' diyerek karşı duruyoruz." şeklinde konuştu.

Demir'in sözleri şöyle devam etti: "Dünyanın dört bir yanında yaşanan soykırımlara ve zulme karşı sesimizi yükseltiyoruz. Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma, Çin'in Doğu Türkistan'daki asimilasyon politikalarına karşı duruyoruz. Kan dökmeyi durdurmak, vahşeti sona erdirmek için çağrı yapıyoruz."

Kamu görevlileri olarak, adalet ve insan hakları temelli bir dünya için mücadele ettiklerini belirten Demir, "Emeğin sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. İnsanca yaşamı mümkün kılacak ücretler ve çalışma koşulları talep ediyoruz. Vergi adaleti, gelirde hakkaniyet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'in, kamu görevlilerinin sesi olduğunu vurgulayan Demir, "Kamu personel sisteminde adaleti ve liyakati esas alacak düzenlemeler yapılmalıdır. Toplu sözleşme hakkımız güvence altına alınmalı, emekçilerin hakları korunmalıdır." dedi.

Demir'in açıklamaları, Adıyaman'daki emekçilerin ve tüm dünyadaki emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlamasıyla son buldu.

Kaynak : PHA