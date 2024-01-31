Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kent merkezi girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Ö.K, F.C, S.K. ve H.B., sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA