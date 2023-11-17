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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince tespit edilen adreslerde yapılan aramada 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, bir kilo 135 gram skunk maddesi, 326,2 gram kubar esrar, 205,91 gram metamfetamin, 189,85 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 27 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak : PHA