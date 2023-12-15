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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince torbacı şeklinde tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Özalper Mahallesi Yüzük Caddesinde park halinde bekleyen plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 308,05 gr Metamfetamin maddesi, 1.29 gr Skunk maddesi, 21,33 gr Esrar maddesi, 9.02 gr Esrar maddesi, 25 adet reçete tabi hap ve 6 bin 100 TL para ile H.Y. ve F.K., gözaltına alındı. Polis ekiplerince ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA