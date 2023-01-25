Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra, Atabey İskelesi'nde meydana geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, Atabey İskelesi'nde yolcu indirildiği sırada şoförün kontrolünden çıkıp, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı arama ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 yolcu, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arama ve kurtarma ekipleri de su altında kalan olup olmadığına yönelik çalışma başlattı.

Olay yerine Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, otobüsün baraja düştüğü sırada kıyıda bulunan Belediyeye ait feribota çarpmasının çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirterek, "Sevindiğimiz tek şey suyun altında canlı olmaması. Menfur bir kaza olmuş, geçmiş olsun diyoruz. Tek sevindiğimiz can zayiatı olmaması. Büyükşehir Belediyemize ait İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı dalgıçlarımız da suyun altın gerekli incelemeleri de yaptılar. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığını bizlere ifade ettiler. Aracımızı suyun içerisinden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan personellerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca otobüs içerisinde bulunan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

