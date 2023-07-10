Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Malatya- Elazığ karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Bahri Mahallesi mevkinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 NA 213 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA