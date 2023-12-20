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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik sürdürülen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından iki adreste gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik malzeme olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda, 16 cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati, 27 elektronik sigara ve 14 adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, K.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA