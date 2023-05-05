Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü.

Alınan bilgiye göre binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulduğu, 1'i için arama-kurtarma çalışmasının başlatıldığı kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ ÇALIK OLAY YERİNDE

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık ise, olay yerine giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkaz altında bir kişinin olduğuna yönelik ihtimale karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini duyurdu.

https://twitter.com/oznurcalik/status/1654539269640278018