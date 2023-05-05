Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü.

Alınan bilgiye göre binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulduğu, 1'i için arama-kurtarma çalışmasının başlatıldığı kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ ÇALIK OLAY YERİNDE

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık ise, olay yerine giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enkaz altında bir kişinin olduğuna yönelik ihtimale karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini duyurdu.