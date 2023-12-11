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Alınan bilgiye göre kaza, Karahan Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarladan eve dönen Halil İbrahim Erdal'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktörün hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen traktörü gödenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından Erdal, sıkıştığı yerden çıkartılarak hazırda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi. Erdal, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Erdal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA