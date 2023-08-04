Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde tek olma özelliğine sahip olan Orduzu bölgesinde bulunan Hayvanat Bahçesi, şehir içinden ve şehir dışından birçok ziyaretçinin uğrak noktası oldu. Bu kapsamda Hayvanat Bahçesi’nin son 5 yıl içerisindeki ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı.MALATYA (İGFA) - İçerisinde 78 türde yaklaşık bin 300 hayvan bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi, Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü’nden 2023 yılı “Birinci Sınıf Hayvanat Bahçesi” ruhsatını da aldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, Turgut Özal Tabiat Parkı yerleşkesi alanında bulunan Orduzu Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısı, hayvanat bahçesine yeni gelen ve yeni doğan hayvanlar hakkında bilgiler verdi.

Acar, “70 dönüm arazi üzerine kurulmuş gerçekten çok güzel bir mesire alanı. Aynı zamanda butik bir hayvanat bahçesi. Doğu Anadolu Bölgesinde hayvanat bahçesi sadece Malatya’da var. Bu nedenle çevre illerimizden ziyaretçi çok geliyor. Hayvanat bahçemizde toplamda 78 türden 1280 hayvanımız bulunuyor. 2023 yılı içinde ‘1.Sınıf Hayvanat Bahçesi’ ruhsatımızı da Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü'nden almış bulunuyoruz. Çevre illerle beraber son 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon insan hayvanat bahçesini ziyaret etti. Bu yıl depremden sonra çocuklarımızın o travmayı atlatması açısından, hayvanat bahçesindeki hayvanları severek, o stresleri atlatmaları adına hayvanat bahçemizi değerli hemşerilerimize açtık. Malatya'mızın en güzel mesire alanlarından biri. Bütün okullarımız öğrencilerini gruplar halinde getiriyorlar. Grup halinde gelen öğrencilerimizden ücret almıyoruz. Çocuklarımızın hayvanat bahçesindeki hayvanlarımıza karşı olan muhabbetleri ve sevgileri gerçekten güzel anılar oluşturdu. Hayvanat Bahçemizde bulunan kızıl geyiğimizdoğum yaptı ve yeni bir yavrumuz oldu. Ayrıca hayvanat bahçemize yeni bir zebra daha getirdik. İnşallah hayvanat bahçemizde zebra yavrularımızı da göreceğiz. Ben değerli hemşehrilerimden hayvanat bahçemiziziyaret etmelerini ve çocuklarla beraber gelip keyifli bir ortamda mesire alanında çaylarını içeceklerini ve kahvaltılarını yapabileceklerini belirtmek istiyorum. Çocuklarımızı hayvanat bahçemize bekliyorum” diye konuştu.